25 февраля , Zakon.kz , События

Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось

В Центральную районную больницу Бейнеуского района Мангистауской области с 19 февраля 2024 года с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.