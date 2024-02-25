Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось

Как сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на Управление здравоохранения Мангистауской области, восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение.
Врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается, как средней степени тяжести. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.
«Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, и лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек».
В ведомстве также подчеркнули, что пациенты получают антибактериальное и симптоматическое лечение.
По факту массового пищевого отравления Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.