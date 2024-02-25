Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона

«В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Также повреждены окна в трех домовладениях», — сообщил глава региона.
Губернатор добавил, что пострадали еще три домовладения в селе Троицкое Кореневского района — повреждены фасады, окна, крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждено одно домовладение, автомобиль и комбайн.
«Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — отметил Старовойт.