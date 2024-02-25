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Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона

ВОРОНЕЖ, 25 фев — РИА Новости. Семь домовладений, газовая труба, линии электропередачи, а также один автомобиль и комбайн повреждены при обстреле в трех приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Также повреждены окна в трех домовладениях», — сообщил глава региона.

Губернатор добавил, что пострадали еще три домовладения в селе Троицкое Кореневского района — повреждены фасады, окна, крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждено одно домовладение, автомобиль и комбайн.

«Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — отметил Старовойт.