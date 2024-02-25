МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Основатель группы «На-На» Бари Алибасов находится в реанимации. Об этом сообщил ТАСС певец, участник группы Владимир Политов.
«Насколько я знаю от жены, он сейчас в реанимации», — сказал он.
Алибасову 76 лет. В 1966 году вместе с Михаилом Араповым он основал джазовый ансамбль «Интеграл», стал его лидером и вокалистом, также играл на барабанах.
В 1989 году «Интеграл» прекратил существование, и в это же время Алибасов создал в Москве поп-группу «На-На», стал ее художественным руководителем и продюсером, а также автором музыки ко многим песням. В первой половине 1990-х одов «На-На» утвердилась в качестве одного из наиболее популярных музыкальных коллективов России (среди известных песен того периода — «Пустынный пляж», «Упала шляпа», «Фаина»). Группа существует и в настоящее время.
В 1999 году Алибасову присвоено звание заслуженного артиста РФ.