Сильный пожар в Башкирии: женщина погибла, мужчина получил сильные ожоги

На место прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
В тушении задействованы 25 человек и 10 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ, пожарные открытое горение ликвидировали. К сожалению, мужчина, 1956 года рождения с ожогами 2 степени тяжести 60% тела экстренно госпитализирован в больницу. Также в ходе тушения обнаружена погибшая женщина — как уточнили в пресс-службе госкомитета по ЧС, — 1962 года рождения.
Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.