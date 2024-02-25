Сильный пожар в Башкирии: женщина погибла, мужчина получил сильные ожоги

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ, пожарные открытое горение ликвидировали. К сожалению, мужчина, 1956 года рождения с ожогами 2 степени тяжести 60% тела экстренно госпитализирован в больницу. Также в ходе тушения обнаружена погибшая женщина — как уточнили в пресс-службе госкомитета по ЧС, — 1962 года рождения.