В Волгограде простились с «Баварцем», погибшим в зоне СВО

Бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Александра Горина, который носил позывной «Баварец» проводили в последний путь в Волгограде 25 февраля. Мужчина погиб в зоне спецоперации, сообщает депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.
«Он был надежным, рукастым мужиком. Закончил политехнический колледж, работал автослесарем. Справедливости не терпел, не мог отказать в помощи, если знал, что ее ждут. Человеком был стойким, крепким и физически, и морально — на таких всегда держалась наша страна. Горестно, что приходится провожать таких людей», — говорит Гимбатов.
Ранее с погибшим в СВО молодым минометчиком Вячеславом Кузьминым простились в селе Мокрая Ольховка Котовского района.