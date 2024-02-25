В Волгограде простились с «Баварцем», погибшим в зоне СВО

«Он был надежным, рукастым мужиком. Закончил политехнический колледж, работал автослесарем. Справедливости не терпел, не мог отказать в помощи, если знал, что ее ждут. Человеком был стойким, крепким и физически, и морально — на таких всегда держалась наша страна. Горестно, что приходится провожать таких людей», — говорит Гимбатов.