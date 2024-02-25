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В Павлодаре из пожара в частном доме спасли мужчину

В 20.21 поступило сообщение о том, что в Павлодаре по улице Орджоникидзе горит дом, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
Источник: МЧС РК

На место вызова незамедлительно выехали сотрудники службы пожаротушения. Выяснилось, что в частном жилом доме произошел пожар на площади 10 кв. м. Горели домашние вещи и кровля.

Начальник караула ПЧ-3 Кайрат Бексеитов и командир отделения Бахтияр Нурмагамбетов из горящего дома вынесли мужчину 1961 года рождения и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Мужчина был госпитализирован в больницу.

А пожарный Кайыргелді Карыбаев эвакуировал из дома газовый баллон.

Пожар был локализован в 21:01 часов, ликвидирован в 21:26 часов.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники, также была задействована бригада Центра медицины катастроф.

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