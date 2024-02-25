В Павлодаре из пожара в частном доме спасли мужчину

На место вызова незамедлительно выехали сотрудники службы пожаротушения. Выяснилось, что в частном жилом доме произошел пожар на площади 10 кв. м. Горели домашние вещи и кровля.
Начальник караула ПЧ-3 Кайрат Бексеитов и командир отделения Бахтияр Нурмагамбетов из горящего дома вынесли мужчину 1961 года рождения и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Мужчина был госпитализирован в больницу.
А пожарный Кайыргелді Карыбаев эвакуировал из дома газовый баллон.
Пожар был локализован в 21:01 часов, ликвидирован в 21:26 часов.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники, также была задействована бригада Центра медицины катастроф.