В Крыму против двух бойцов ЧВК «Медведи» возбуждено уголовное дело

Согласно записи, в ночь на 24 февраля группа вооруженных военных ворвалась на летнюю веранду кафе и начала оскорблять гражданских, избивать их дубинками, стрелять в воздух и рядом с их головами.
Спустя некоторое время местные жители рассказали в соцсетях, что одного пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами челюсти и черепно-мозговой травмой.
Автор Telegram-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов опубликовал фото нескольких избитых мужчин с окровавленными лицами, отметив, что сослуживцы приняли меры и зачинщики драки были наказаны по всей строгости закона.
Позже в Telegram-каналах распространили заявление от якобы командира данного ЧВК с позывным «Джедай» о том, что зачинщики драки ввели сослуживцев в заблуждение, рассказав, что посетители кафе кричали украинские националистические лозунги.
В пресс-службе крымской полиции заявили, что личности всех участников инцидента установлены. «Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении МВД.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в интернете распространяют ложную информацию о связи ЧВК «Медведи» с руководством республики.
«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК “Медведи” имеет подчинение совсем по иной вертикали. Позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказаны согласно закону», — написал в своем Telegram-канале господин Крючков.
Александр Дремлюгин, Симферополь