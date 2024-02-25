Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника», — сказал он.
Как отметил чиновник, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей: за этот клочок земли украинские войска заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники.
«Как оказалось, напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась», — подчеркнул Балицкий.
Российские военнослужащие, в свою очередь, приобрели бесценный опыт ведения боевых действий за время спецоперации. По его словам, они смогли создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК.
«Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя», — резюмировал губернатор.
Ранее сегодня глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что если подразделения ВСУ выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые они достигли за все время так называемого контрнаступления.
Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляет попыток открыть себе дорогу на Токмак.