Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляет попыток открыть себе дорогу на Токмак.