Офицера столичной полиции отдали под два суда сразу

Из материалов дела, которое сейчас слушается в Басманном райсуде, следует, что фигуранты-полицейские обеспечивали «беспрепятственную постановку на учет» в столичном УВМ подконтрольных коммерсантам ООО «Бизнес Консалтинг Групп», ООО «Пиксель», ООО «Киссин» и ООО «Бигпро» в качестве приглашающей стороны и «обеспечивали» принятие решений о выдаче приглашений иностранцам на въезд в Россию. От компаний в полицию поступило около 10 тыс. заявок на привлечение иностранной рабочей силы. А Дмитрий Тахтаулов и Вячеслав Фокин, по версии ГСУ СКР, дали указания подчиненным, не осведомленным об их преступных планах, о «принятии решений по выдаче приглашений на въезд иностранцам». Последние за попадание в Россию, как правило, платили по несколько сотен долларов.