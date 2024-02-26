Офицера столичной полиции отдали под два суда сразу

Заявление надзорного ведомства о конфискации имущества Дмитрия Тахтаулова рассматривается в Преображенском райсуде Москвы. Из материалов следует, что нетрудовыми доходами подполковника Генпрокуратура заинтересовалась, надзирая за расследованием уголовного дела в отношении замначальника управления столичного главка полиции.
Дмитрий Тахтаулов, его подчиненный — экс-начальник отдела УВМ Вячеслав Фокин, а также предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов обвиняются главным следственным управлением СКР в «организации незаконной миграции группой лиц с использованием своего служебного положения» (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
Из материалов дела, которое сейчас слушается в Басманном райсуде, следует, что фигуранты-полицейские обеспечивали «беспрепятственную постановку на учет» в столичном УВМ подконтрольных коммерсантам ООО «Бизнес Консалтинг Групп», ООО «Пиксель», ООО «Киссин» и ООО «Бигпро» в качестве приглашающей стороны и «обеспечивали» принятие решений о выдаче приглашений иностранцам на въезд в Россию. От компаний в полицию поступило около 10 тыс. заявок на привлечение иностранной рабочей силы. А Дмитрий Тахтаулов и Вячеслав Фокин, по версии ГСУ СКР, дали указания подчиненным, не осведомленным об их преступных планах, о «принятии решений по выдаче приглашений на въезд иностранцам». Последние за попадание в Россию, как правило, платили по несколько сотен долларов.
Деятельность преступной группы была пресечена 22 ноября 2022 года, когда ее участников задержали. Вначале Басманный райсуд отправил обвиняемых под домашний арест, но затем меру пресечения ужесточили. Фигуранты свою вину отрицают, а их адвокаты воздерживаются от комментариев по делу.
Согласно имеющимся в деле материалам, Дмитрий Тахтаулов начинал свою службу в органах внутренних дел еще в 1991 году простым милиционером роты патрульно-постовой службы, а уволен был в звании старшего офицера в 2022 году.
По данным ФНС, с января 2002 по декабрь 2021 года, когда Дмитрий Тахтаулов сдавал декларации, его совокупные доходы в виде денежного довольствия, премий и «иных выплат» составили 12 млн 905 тыс. 215 ₽
При этом он являлся фактическим владельцем «значительного» количества объектов движимого и недвижимого имущества, полученного незаконным путем. В декларациях, подаваемых в те годы, Дмитрий Тахтаулов активы не указывал, регистрируя их на своих знакомых и родственников.
Проверяющими был найден дом с участком на Березовой улице в деревне Петровское (Раменский городской округ), построенный Дмитрием Тахтауловым на незаконные доходы, кадастровой стоимостью 8,2 млн руб. Поскольку объект в 2022 году был продан за 6,5 млн руб., надзор рассчитывает взыскать эту сумму с ответчика.
Часть недвижимости Дмитрий Тахтаулов, установили в Генпрокуратуре, зарегистрировал на свою мать, Татьяну Инюкину.
Так, женщина стала владельцем трехэтажного дома общей площадью 300 кв. м на Зеленом бульваре поселка Вешки (Мытищи), приобретенного в 2022 году вместе с участком земли за 47,5 млн руб. На нее же был оформлен участок площадью более 3 тыс. кв. м в сельском поселении Кузнецовское (Раменский городской округ), купленный в 2015 году за 3,7 млн руб.
Женщина числилась собственником четырех машино-мест в Погонном проезде и двух на Новоалексеевской улице, а также нежилого помещения, расположенного по последнему адресу в Москве, общей стоимостью более 31,4 млн руб. Кроме того, мать офицера оказалась владельцем Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, приобретенной в 2022 году за 9,1 млн руб. На внедорожник поставили номер с цифрами 001.
Общая стоимость активов госпожи Инюкиной составляет более 91 млн руб., тогда как ее официальные доходы за все эти годы едва превысили 1,1 млн руб.
Виктория Тахтаулова, бывшая жена офицера, благодаря ему оказалась владелицей двух квартир стоимостью 14,5 млн и 10,4 млн руб., а также двух машино-мест в ЖК «Соколиный форт» (1-я Мясниковская, д. 2). На нее также был зарегистрирован автомобиль BMW X5 с номером 999 2019 года выпуска, приобретенный в том же году за 5,3 млн руб. Совокупный же доход госпожи Тахтауловой за 19 лет составил 123 тыс. руб.
Среди ответчиков оказалась и дочь офицера Ольга Баканова. Надзор считает, что полицейский купил для нее за 11 млн руб. апартаменты на Курортном проспекте Сочи с машино-местом в 2015 году. Девушка в то время не работала и доходов не имела. Однако в 2023 году продала недвижимость в городе-курорте за 78 млн руб.
Кроме того, на родственницу мужа дочери, пенсионерку, был оформлен Mercedes G500 (с 222 в номере) 2020 года выпуска, купленный за 13 млн руб., а потом проданный за 12 млн. Наконец, своей подруге полицейский купил Lexus RX 300 (с обычными номерами), которая зарегистрировала его уже на свою подругу. После ареста полицейского машину продали за 5 млн руб.
В ходе обыска в доме Дмитрия Тахтаулова на Новоалексеевской улице были найдены и изъяты $592,4 тыс. и 11,5 млн руб. У его матери — 5,4 млн руб. Учитывая доходы ответчиков, эти деньги не могли быть получены из законных источников, считают в надзоре. Средства впоследствии были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещдоков.
Теперь Генпрокуратура хочет через суд обратить все эти активы в доход государства, взыскав при этом с ответчиков деньги за уже проданное имущество.
Николай Сергеев, Алексей Соковнин