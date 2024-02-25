Пленные бойцы ВСУ попросили у Балицкого гражданство РФ

«Механизм сейчас такой: заявление написано, значит, будет проходить специальная проверка. Мы продумаем, как это сделать. Мы неоднократно встречались с комендантом, разговаривали с пленными, многие из которых согласились участвовать в мирной жизни в России. Вы знаете, народу Украины мы не враги. Мы боремся с режимом, который развил в своей стране фашизм. Если бы Украина не была опасным соседом для России, никогда не было бы боевых действий», — сказал Балицкий.