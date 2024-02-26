В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 7-летнюю девочку

Девочка пропала 25 февраля. Ребенок не отвечал на звонки и сообщения. Родители пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они сразу же обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких часов длились поиски пропавшей девочки. Информация о ее местонахождении появилась поздним вечером — ребенка нашли живым.