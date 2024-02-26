В Выксе простились с погибшим в зоне СВО Даниилом Агишевым

Прощание состоялось 22 февраля. Даниил Агишев погиб, выполняя воинский долг на специальной военной операции.



23 сентября 2022 года Даниил был мобилизован для участия в СВО. В ходе боевых действий получил ранение, но восстановился и продолжил службу.

11 февраля в результате миномётного обстрела Даниил погиб.



Даниил Андреевич Агишев был похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев Нового Южного кладбища города Выкса.