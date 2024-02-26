В Выксе простились с погибшим в зоне СВО Даниилом Агишевым. Об этом сообщает МОО Ветераны боевых действий г. Выкса.
Прощание состоялось 22 февраля. Даниил Агишев погиб, выполняя воинский долг на специальной военной операции.
23 сентября 2022 года Даниил был мобилизован для участия в СВО. В ходе боевых действий получил ранение, но восстановился и продолжил службу.
11 февраля в результате миномётного обстрела Даниил погиб.
Даниил Андреевич Агишев был похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев Нового Южного кладбища города Выкса.
Ранее сообщалось, что прощание с погибшим в зоне СВО Максимом Смирновым прошло на Бору.