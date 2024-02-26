Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках

Жалобу на «сексуальное насилие, домогательства и сексистские оскорбления» против актера была подана в парижскую прокуратуру в пятницу. Женщину, обвинившую Депардье, зовут Амели, ей 53 года. В 2021 году она работала на съемочной площадке художником-постановщиком. Амели рассказала Mediapart, что актер сначала делал ей резкие замечания во время съемок в Париже 10 сентября 2021 года, а потом «схватил ее с жестокостью» и «трогал ее талию, живот и грудь». Утверждается, что Депардье прервали его охранники.