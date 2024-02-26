Бывшего сотрудника «Альфы» судят по не доказанным ранее эпизодам

Защита подсудимого отмечает, что по ряду вменяемых ему в вину эпизодов срок давности уже прошел. Кроме того, по словам адвоката Бориса Чукаева Веры Асеевой, уголовная ответственность по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ была введена 24 ноября 2014 года, в то время как в обвинительном заключении говорится, что ее подзащитный совершил преступление «не позднее 28 ноября 2008 года», то есть значительно раньше. Адвокат также подчеркнула, что в обвинительном заключении по поводу убийства господина Васильева «нет ни слова, от какого заказчика Чукаев получил задание на убийство, за какую сумму и какую сумму он получил, говорится о неких лицах, но никакие сведения о них не приводятся».