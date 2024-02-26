Бывшего сотрудника «Альфы» судят по не доказанным ранее эпизодам

Приговор по делу в отношении отставника «Альфы», на тот момент 64-летнего Бориса Чукаева, участника чеченских кампаний, МГС вынес в октябре 2022 года. Он был признан виновным в убийстве люберецкого предпринимателя Ильи Дворкина и его водителя и получил 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания еще на два года. В прениях гособвинитель настаивал на пожизненном сроке, а защита — на полном оправдании офицера. Отметим, что суд тогда сохранил за Чукаевым воинское звание и госнаграды.
При этом суд первой инстанции посчитал недоказанными часть пунктов обвинения, касающихся, в частности, убийства главы департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева, совершенного 29 мая 2012 года (ст. 105 УК РФ), бандитизма (ч. 1 ст. 209 УК РФ), незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и незаконного оборота взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Материалы по этим эпизодам были возвращены в прокуратуру для исправления ошибок и дополнительного расследования.
Отметим, что предполагаемые сообщники бывшего спецназовца Александр Чуканов и Андрей Воскресенский до суда не дожили. Оба умерли во время ознакомления с материалами своего уголовного дела: у первого было онкологическое заболевание, а смерть наступила на фоне тяжелой формы коронавируса, второй скончался от острой сердечной недостаточности.
С приговором МГС не согласились ни прокуратура, ни защита, стороны обжаловали его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
В результате решение о возврате материалов по недоказанным эпизодам было отменено, а материалы вновь направлены в МГС на новое рассмотрение в ином составе суда. Кроме того, было снято дополнительное наказание в виде ограничения свободы.
Уголовное дело, фигурантами которого стали бывшие сотрудники спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист компании «Авуар-Дельта» Андрей Воскресенский, было возбуждено СКР в декабре 2019 года. Вскоре фигурантов задержали. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), а Пресненский суд Москвы их арестовал.
По версии следствия, Чукаев и Чуканов сколотили преступную группировку в 2000 году, после того как уволились из ФСБ, и занялись нападениями на состоятельных предпринимателей. Отметим, что при обыске на даче у господина Воскресенского во Владимирской области были изъяты тротиловые шашки, электровзрыватели, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, патроны и гранаты Ф-1, а также фальшивые номерные знаки подмосковной полиции и поддельные удостоверения полицейских.
Основным эпизодом дела является убийство в ноябре 2008 года владельца двух люберецких продуктовых рынков Ильи Дворкина и его водителя.
По версии СКР, с целью привлечения денежных средств под якобы прибыльные проекты злоумышленники создали инвестиционную компанию, в которую и вложился господин Дворкин. В какой-то момент предприниматель Дворкин заподозрил, что его хотят обмануть. Он приехал в офис к бывшим спецназовцам на Донскую улицу, чтобы забрать вложенные им $5 млн, после чего ни бизнесмена, ни его водителя никто не видел. Машину владельца рынков обнаружили на соседней улице.
Следствие также вменило в вину фигурантам убийство 29 мая 2012 года из корыстных побуждений главы департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева, с которым Чукаев, как выяснили сыщики, был знаком. Экс-спецназовец, говорится в уголовном деле, знал, что после очередной сделки у господина Васильева на руках будет наличными $1,5 млн. Подельники, считает следствие, подстерегли господина Васильева на автомобиле возле здания ФГУПа на Остоженке, а после того как тот вышел из здания, его похитили. Обнаружить потерпевшего также не удалось.
Отметим, что изначально в деле фигурировало еще одно покушение на убийство. По данным следствия, в январе 2001 года преступная группировка попыталась расправиться с владельцем банка «Метрополь» Айдаром Котюжанским, у которого спецназовец Чуканов после увольнения из ФСБ работал в личной охране и с которым у него произошел конфликт. По материалам дела, злоумышленники купили ВАЗ-2106, начинили его взрывчаткой и припарковали вплотную к BMW 750 банкира. От взрыва финансист по счастливой случайности не пострадал. Однако в суде этот пункт обвинения из дела был исключен.
Защита подсудимого отмечает, что по ряду вменяемых ему в вину эпизодов срок давности уже прошел. Кроме того, по словам адвоката Бориса Чукаева Веры Асеевой, уголовная ответственность по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ была введена 24 ноября 2014 года, в то время как в обвинительном заключении говорится, что ее подзащитный совершил преступление «не позднее 28 ноября 2008 года», то есть значительно раньше. Адвокат также подчеркнула, что в обвинительном заключении по поводу убийства господина Васильева «нет ни слова, от какого заказчика Чукаев получил задание на убийство, за какую сумму и какую сумму он получил, говорится о неких лицах, но никакие сведения о них не приводятся».
Юрий Сенаторов