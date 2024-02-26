СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в феврале глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщал, что вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Колбинского, гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но не пострадала.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии. Посольство осудило и этот акт вандализма, а также выразило надежду, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов страны, а виновных найдут и накажут.