СК возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии

Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии. Посольство осудило и этот акт вандализма, а также выразило надежду, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов страны, а виновных найдут и накажут.