Крупный пожар в Артеме уничтожил коттедж в 200 «квадратов»

Частный дом загорелся в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о ЧП поступило на телефон пожарно-спасательной службы ранним утром понедельника, 26 февраля, в 05.19 часов. Спустя девять минут на месте уже работали сотрудники МЧС.
К моменту прибытия, дом уже был полностью охвачен пламенем. Огнеборцы потушили открытый огонь на площади около 200 кв.м.
«Проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
В 08.25 пожар полностью ликвидирован.