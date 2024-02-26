Пожар во Владивостоке, вероятно, был поджогом с целью убийства

Пожар, произошедший 24 февраля в двухквартирном доме на улице Полины Осипенко во Владивостоке, является поджогом с целью убийства. Возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края».
В минувшую субботу, 24 февраля, после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 46-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стал именно огонь.
Прокуратура Первомайского района Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом».
Следком сообщает, что гражданка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили судебные экспертизы.