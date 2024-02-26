Пожар во Владивостоке, вероятно, был поджогом с целью убийства

Пожар, произошедший 24 февраля в двухквартирном доме на улице Полины Осипенко во Владивостоке, является поджогом с целью убийства. Возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края».

В минувшую субботу, 24 февраля, после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 46-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стал именно огонь.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, во Владивостоке по подозрению в совершении этого убийства уже задержали женщину. — 38-летнюю знакомую потерпевшего. Указывается, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.