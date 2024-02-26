Глава следкома взял «на карандаш» дело о нападении на детей собак в Арсеньеве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на двух детей собак в Арсеньеве, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Днем, 24 февраля, на центральной площади Арсеньева бродячая собака покусала за ноги двух мальчиков 2013 г.р. и 2011 годов рождения. Дети были отправлены на амбулаторное лечение. По данному факту региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.