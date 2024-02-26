Глава следкома взял «на карандаш» дело о нападении на детей собак в Арсеньеве

Днем, 24 февраля, на центральной площади Арсеньева бродячая собака покусала за ноги двух мальчиков 2013 г.р. и 2011 годов рождения. Дети были отправлены на амбулаторное лечение. По данному факту региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).