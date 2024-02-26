В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников

Говоря о тактико-технических характеристиках «Ступора», собеседник агентства отметил, что входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров, как узким лучом направленного действия, так и путем создания «купола» диаграммой 360 градусов.