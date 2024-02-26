В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников

«Принимая во внимание основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, Минобороны РФ, а также российских спецслужб, нами была разработана единая система “Ступор” на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат», — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что разработчики «Ступора» с помощью собственного программного обеспечения объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.
«В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать “Ступору” без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей», — рассказал Кустарев.
Кустарев отметил, что применение таких систем, как «Ступор», сегодня является актуальным, поскольку в реалиях спецоперации инфраструктурные и военные объекты центральной части России каждую неделю подвергаются атакам со стороны украинских БПЛА и далеко не всегда является целесообразным поражать их системами ПВО, расходуя дорогостоящие боеприпасы на дешевые беспилотники, часто представляющие собой «перепрошитые» гражданские дроны.
«Объекты ТЭК уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, работающими в постоянном режиме. Действительно, основная часть атак беспилотников приходится в темное время суток, когда человеческому глазу сложнее увидеть в небе летающие объекты», — добавил Кустарев.
Говоря о тактико-технических характеристиках «Ступора», собеседник агентства отметил, что входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров, как узким лучом направленного действия, так и путем создания «купола» диаграммой 360 градусов.
ООО «Ступор» — российский разработчик системы защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов. Костяк команды составляют выходцы федеральной монтажной компании ООО «Вайфайндер», которая более 20 лет интегрирует системы безопасности на особо важных государственных объектах.