​СК РФ взял на контроль уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка в Хабаровском крае

В центральном аппарате СК России взято на контроль уголовное дело по факту получения травм ребёнком в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ.
22 февраля 2024 года в посёлке Таежном бездомная собака напала на девочку и укусила. Ребёнку незамедлительно была оказана медицинская помощь. Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования будет установлен объем мероприятий, принимаемых администрацией сельского поселения по обеспечению безопасности населения от нападения безнадзорных животных.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Трубчику Э. А. доложить о первоначальных результатах расследования. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.