​СК РФ взял на контроль уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка в Хабаровском крае

22 февраля 2024 года в посёлке Таежном бездомная собака напала на девочку и укусила. Ребёнку незамедлительно была оказана медицинская помощь. Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).