Обманывали стариков: в Приморье задержаны курьеры-мошенники

В Приморье задержаны курьеры-мошенники, которые действовали по нестандартной схеме — они сами отправляли курьеров к обманутым пенсионерам, сообщили ИА PrimaMedia в УМВД по Приморскому краю.
На телефон 76-летней пенсионерки позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что дочь женщины совершила ДТП и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги. Пенсионерка получила по телефону инструкции о том, что нужно собрать постельное белье для пострадавших в автоаварии, в которое завернуть наличные деньги. Взволнованная женщина собрала наволочки, в которые вложила 4800 долларов США, 1000 евро и 300 тысяч рублей.
Через некоторое время к потерпевшей приехал молодой человек и забрал пакет с постельным бельем и деньгами. Осознав, что попалась на уловки мошенников, пожилая женщина сообщила о произошедшем в полицию.
Позже в полицию обратилась еще одна пенсионерка, которая передала лжеправоохранителю 100 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личности граждан, помогавших мошенникам обмануть пожилых людей. Оперуполномоченные задержали подозреваемых с поличным, прямо во время передачи денежных средств.
Ими оказались 18— и 20-летний жители города Большой Камень. Криминальный заработок они нашли в сети Интернет, а чтобы не попасться полиции, решили не ездить к потенциальным жертвам, а воспользоваться услугами курьеров: заказывали доставку вещей с завернутыми в них деньгами из Владивостока в свой город.
Установлено, что подозреваемые причастны к еще одному преступлению, в котором женщина передала 400 тысяч рублей злоумышленникам.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Подзреваемых гроизт до десяти лет лишения свободы.
Главное при поступлении таких звонков — это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.
Полиция призывает жителей региона провести беседы с пожилыми родственниками, напомнить о данной схеме обмана, оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб и памятки, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.
Также сотрудники полиции настоятельно рекомендуют отказываться от поступающих в сети Интернет предложений подработать курьерами по перевозке денежных средств.
«Согласившись на участие в схеме мошенничества “родственник попал в беду”, вы становитесь соучастником преступления. За совершение подобных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде реального лишения свободы», — сообщили в полиции.