Обманывали стариков: в Приморье задержаны курьеры-мошенники

На телефон 76-летней пенсионерки позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что дочь женщины совершила ДТП и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги. Пенсионерка получила по телефону инструкции о том, что нужно собрать постельное белье для пострадавших в автоаварии, в которое завернуть наличные деньги. Взволнованная женщина собрала наволочки, в которые вложила 4800 долларов США, 1000 евро и 300 тысяч рублей.