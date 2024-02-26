17 взрослых и четверо детей получили травмы в ДТП в Иркутске и районе за неделю

18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошло в Иркутске и прилегающем районе с 19 по 25 февраля. Травмы получили 17 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Всего было зафиксировано:
9 столкновений транспортных средств; 5 наездов на пешеходов; 3 наезда на препятствие; 1 наезд на стоящее ТС.
Всего за минувшую неделю в областном центре и пригороде произошло 238 автоаварий. Повреждено 456 транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения установленных ПДД.
Напомним, что автобус сбил 22-летнюю девушку на «зебре» в Молодежном Иркутского района. Пешехода с травмами экстренно увезли в больницу.