17 взрослых и четверо детей получили травмы в ДТП в Иркутске и районе за неделю

18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошло в Иркутске и прилегающем районе с 19 по 25 февраля. Травмы получили 17 взрослых и четверо детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».