В Хабаровском крае оштрафовали детсад, где 3-летняя девочка вывихнула руку

Инцидент произошёл в Комсомольском районе в октябре 2023 года. Трёхлетняя девочка находилась на занятии в одном из детских садов и получила вывих руки. Её мать обратилась в прокуратуру, после чего в дошкольном учреждении провели проверку.
«Причиной произошедшего послужило непринятие работниками детского сада должных мер по обеспечению безопасности воспитанника, охране его жизни и здоровья в период пребывания в дошкольной образовательной организации», — заключили в надзорном ведомстве.
Руководителю детсада внесли представление и выписали штраф на сумму 60 тысяч рублей, а воспитателя, на занятии которого произошёл инцидент — отстранили от работы. Кроме того, рассматривается вопрос о выплате моральной компенсации в пользу ребёнка.