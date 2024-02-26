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Мать с детьми отравились угарным газом в СКО

Женщина и двое детей попали в больницу в результате отравления угарным газом в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Источник: Nur.kz

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в 21:00 в частном доме в селе Кишкенеколь в СКО. Хозяйка дома и ее дети получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу. Предварительная причина отравления — нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.

МЧС на своем официальном сайте призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газовых оборудований.

Спасатели назвали основные причины отравления угарным газом:

  • нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);
  • неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);
  • нахождение человека в очаге пожара;
  • горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции.

несчастный случай