Мать с детьми отравились угарным газом в СКО

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в 21:00 в частном доме в селе Кишкенеколь в СКО. Хозяйка дома и ее дети получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу. Предварительная причина отравления — нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.
МЧС на своем официальном сайте призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газовых оборудований.
Спасатели назвали основные причины отравления угарным газом:
- нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);
- неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);
- нахождение человека в очаге пожара;
- горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции.