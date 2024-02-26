Мать с детьми отравились угарным газом в СКО

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в 21:00 в частном доме в селе Кишкенеколь в СКО. Хозяйка дома и ее дети получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу. Предварительная причина отравления — нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.