В Хабаровске женщина-водитель пострадала в ДТП с тремя автомобилями

В Хабаровске женщина-водитель получила травмы в массовом ДТП с тремя автомобилями. Пострадавшая ехала на зелёный и не нарушала ПДД, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 25 февраля на территории Железнодорожного района. 32-летний водитель Toyota Prius при проезде перекрёстка улиц Большой и Вяземской не предоставил преимущества Honda, которая ехала прямо на зелёный, из-за чего машины столкнулись. Prius продолжил неконтролируемое движение и врезался в Toyota Cresta.
В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина, которая была за рулём Honda. Её госпитализировали для осмотра. Характер травм не уточняется.
Все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД.