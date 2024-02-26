В Хабаровске женщина-водитель пострадала в ДТП с тремя автомобилями

Авария произошла 25 февраля на территории Железнодорожного района. 32-летний водитель Toyota Prius при проезде перекрёстка улиц Большой и Вяземской не предоставил преимущества Honda, которая ехала прямо на зелёный, из-за чего машины столкнулись. Prius продолжил неконтролируемое движение и врезался в Toyota Cresta.