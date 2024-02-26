В Испании рассказали об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова

СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина» его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
При этом отец перебежчика, как он сам сообщал в интервью телеканалу RT, считает, что его сына «убрали» украинцы.
«Многие жители района являются выходцами постсоветского пространства. Поэтому большим спросом пользуются русские и украинские магазины. После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал он, добавив, что убили того «из-за каких-то разборок».
По его словам, когда стало известно о смерти «гражданина Украины», все подумали, что это было профессионально организованное убийство. «Потому что двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать. Они не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры, которых достаточно много в жилищных комплексах района», — пояснил собеседник агентства.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».