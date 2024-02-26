Уголовное дело завели после нападения стаи собак на 5-летнего ребенка в Шелехове

Пятилетнего ребенка едва не загрызла стая собак в садоводстве «Юность» в Шелехове. Инцидент произошел 19 февраля. К счастью, мама вовремя услышала крики, но псы все же успели уронить ребенка и оставить на его ногах глубокие раны. Уже неделю юный сибиряк лежит в травматологии.
Не дошел до дома несколько метров
— В тот день он возвращался от бабушки, которая живет на соседней улице. Она позвонила и предупредила, что сын вышел. Я следила за ним из окна, но отвлеклась на младшего ребенка, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск жительница садоводства «Юность» Любовь Татарникова.
Ужасающие кадры попали на камеру видеонаблюдения, которую установили соседи. Увидев собак, мальчик замер и попытался медленно пойти обратно. Но псы его окружили. Их было около четырех, один запрыгнул на спину ребенку. Убежать не удалось. Животные уронили свою жертву и, словно игрушку, таскали из стороны в сторону. Бродяги не только покусали мальчишку, но и сорвали с него куртку, шапку и ботинки. Нападение продолжалось около 8 минут. Все это время дошкольник звал на помощь.
— Я выглянула в окно и кинулась на помощь к сыну. Когда подоспела, он уже поднялся. На нем остались только носки, кофта и штаны. Я подхватила своего мальчика на руки и поспешила домой, где вызвала врачей, — говорит Любовь Татарникова.
Ночью просыпается от кошмаров
Детсадовца забрали в больницу. Ему прописали антибиотики, промывание ран и уколы от бешенства. Но наносить швы врачи не стали, чтобы не занести инфекцию. Ребенок проведет там около двух недель. По словам матери, днем он веселится и играет, а ночью просыпается от кошмаров, снятся собаки.
На следующий день Татарниковы обратились в полицию и администрацию. Отлов собак прибыл на место оперативно, но забрал только двух псов, остальные успели спрятаться.
В Иркутской области завели уголовное дело по факту произошедшего. Об этом сообщают в СУ СК России по Приангарью.
— Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц администрации муниципального образования и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных, — говорят в Следкоме.