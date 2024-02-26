Уголовное дело завели после нападения стаи собак на 5-летнего ребенка в Шелехове

Ужасающие кадры попали на камеру видеонаблюдения, которую установили соседи. Увидев собак, мальчик замер и попытался медленно пойти обратно. Но псы его окружили. Их было около четырех, один запрыгнул на спину ребенку. Убежать не удалось. Животные уронили свою жертву и, словно игрушку, таскали из стороны в сторону. Бродяги не только покусали мальчишку, но и сорвали с него куртку, шапку и ботинки. Нападение продолжалось около 8 минут. Все это время дошкольник звал на помощь.