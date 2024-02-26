Новый трюк мошенников: преступник появляется в образе вашего начальника

У мошенников — новый трюк: преступник может предстать в образе вашего начальника. Не в реальности, конечно, но в мессенджере. В распоряжении КП-Новосибирск — не только технология новой «разводки», но и запись телефонного звонка, который является частью преступного плана.
Начнем с того, что современные мошенники более подготовлены к преступлению, чем жулики, скажем так, «прошлого поколения». Теперь у преступников есть целые досье на потенциальных жертв.
— Работа мошенников становится более технологичной. То, что называется социальной инженерией, они применяют активно. Создают портрет своей жертвы, предварительно изучают ее, собирают в открытых источниках данные и уже предметно разговаривают. Зачастую называют по имени, отчеству потерпевшего, рассказывают какие-то данные о нем, чтобы коммуникации были более эффективными, — рассказал КП-Новосибирск подполковник Михаил Слабухо из новосибирского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
— Делают аккаунт, похожий на аккаунт руководителя. Реже осуществляют неправомерный доступ к его аккаунту. И начинают общаться с его подчиненными. Позвонят главному бухгалтеру и говорят: «надо перевести деньги на такие-то счета срочно». Либо сообщают информацию, что, допустим, вам сейчас позвонят из ФСБ, поговорите с этим человеком. А там звонят мошенники. И говорят, что нужно перевести деньги на безопасные счеты, — предупреждает подполковник Михаил Слабухо.
Еще раз: вам пишет начальник (ну, то есть кто-то неотличимо похожий). И предупреждает о звонке из ФСБ. Мол, сейчас с вами свяжется офицер, с ним нужно сотрудничать.
Хотите конкретный пример? Житель Новосибирска получил сообщение от «двойника» своего шефа — с фотографией на аватарке и настоящим именем. Вот — текст:
«Пишу вам по серьезному делу. С вами связывался (далее — имя и отчество)? Это сотрудник ФСБ, который проводит внутреннюю служебную проверку нашего предприятия. Я встречался с ним, и он предоставил мне перечень, сотрудников с которыми хочет провести беседу. В том числе назвал вас».
Спустя минуты, действительно, звонит некто и представляется сотрудником Федеральной службы безопасности. Житель Новосибирска передал аудио этого разговора в нашу редакцию. Вот дословный диалог:
— Понимание есть, с кем общаетесь?
— Да, есть.
— Замечательно. В таком случае, касаемо причин моего звонка сразу вам скажу, что разговор наш конфиденциального характера. Поэтому на момент диалога попрошу находиться исключительно без свидетелей. Это возможно?
— Ну, никого рядом нет, я один сейчас.
— Понятно. Хорошо. В таком случае, касаемо причины моего звонка. Дело в том, что я был прикомандирован к вашему учреждению как куратор по факту весьма неприятной ситуации. А именно — факту хищения персональных данных сотрудников. Первые подозреваемые на данном этапе — это те люди, которые имеют доступ к тем данным, которые были похищены. Это сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и непосредственно руководство. От вас бы хотелось услышать: с бухгалтерией в каких отношениях? Что касаемо их можете вообще мне рассказать?
Чувствуете, лже-сотрудник ФСБ уже ведет собеседника поближе к деньгам? Еще немного и скажет, что бухгалтер хочет похитить деньги предприятия, или что-то в таком духе. Затем поручит «спасать кассу компании», похищая деньги и переводя на «безопасные счета». Правда, в нашей истории намеченная жертва оказалась не сговорчивой. И рассердила мошенника. Тот стал строжиться:
— Если хотите работать — отвечайте на вопросы! Нет? Предоставляйте мне отказ от общения со мной, я вас отстраню от ваших рабочих обязанностей. В учреждении произошел факт мошеннических действий, а вы не хотите сотрудничать по каким-то неведомым причинам. Может, вы хотите поехать со мной пообщаться? А то мне кажется, что по телефону вы какой-то смелый!
Это последние попытки преступника надавить на собеседника. Ну, вдруг, хоть угроз испугается. Но нет, этот разговор оказался недолгим, и неудачливый мошенник скоро бросил трубку. Хорошо бы, чтоб именно так и заканчивались все подобные попытки.