Новый трюк мошенников: преступник появляется в образе вашего начальника

— Понятно. Хорошо. В таком случае, касаемо причины моего звонка. Дело в том, что я был прикомандирован к вашему учреждению как куратор по факту весьма неприятной ситуации. А именно — факту хищения персональных данных сотрудников. Первые подозреваемые на данном этапе — это те люди, которые имеют доступ к тем данным, которые были похищены. Это сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и непосредственно руководство. От вас бы хотелось услышать: с бухгалтерией в каких отношениях? Что касаемо их можете вообще мне рассказать?