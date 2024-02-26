Могут ли алматинцы узнать, насколько их дом сейсмоустойчив

Жители одного из домов в Ауэзовском районе Алматы рассказали через WhatsApp-номер (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) редакции о своей попытке получить информацию о сейсмостойкости своего жилья. Пытаясь выяснить, кто принимал их дом и проверяли ли его на сейсмостойкость, они вначале обратились в ГАСК, где им сообщили, что такую информацию могут предоставить в районном акимате. После звонка в акимат Ауэзовского района их обращение передавали различным отделам, пока не остановились на отделе жилищного и коммунального хозяйства. Начальник отдела сообщил по телефону, что им необходимо обратиться в КазНИИСА (научно-исследовательский институт строительства и архитектуры).
«Мы получили информацию о том, что их институт хоть и является ответственным по этим вопросам, на приемке зданий не присутствует и ответа по нашему вопросу дать не может. Они не работают с жильцами, гражданами, так как у них другая специфика и они не выполняют функции государства, не знают алгоритм ввода в эксплуатацию и так далее, то есть они не ведут учет данных по городу Алматы. Единственный выход в сложившейся ситуации, по словам специалиста, заключить договор о проведении испытания на сейсмостойкость, что является дорогостоящей процедурой».
Жители задались вопросом, какой из госорганов отвечает за сейсмостойкость строящихся домов и почему жильцы должны заказывать частную экспертизу, чтобы выяснить то, что должны были проверить еще на начальном этапе строительства и последующей приемке дома.
В ответ на запрос редакции о получении информации жителями относительно сейсмостойкости их домов в управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что в период с 2017 по 2018 год в целях определения сейсмостойкости отдельных объектов недвижимости существующей застройки города были проведены работы по их паспортизации. Паспортизацию проводили АО «КазНИИСА» и она заключалась в визуальном осмотре домов, в оценке общего состояния строительных конструкций, выявлении видимых дефектов и износа конструкций, обмеры, зарисовки и фотографирование.
По итогам паспортизации на каждый проверенный дом должен был быть создан электронный паспорт с внесением данных о его техническом состоянии. В 2023 году эта работа еще продолжалась и на предстоящем этапе будут визуально обследованы объекты, введенные в эксплуатацию с 2001 года по сегодняшний день, потому что в 2017—2018 годах были охвачены типовые здания и сооружения, построенные (по типовым сериям) до 2000 года включительно.
По итогам аудита должны быть карты объектов по сейсмостойкости зданий на территории города, оценка ожидаемой степени повреждения зданий и сооружений в зависимости от их конструктивных решений, износа при максимальных сейсмических воздействиях на конкретных территориях, а также должны выявить наиболее уязвимые здания и разработать меры по снижению их сейсмического риска.
«В настоящее время ведутся работы по паспортизации объектов недвижимости и работы еще не завершены. Срок завершения обследования на сейсмостойкость конец 2024 года».
Отметим, что на запрос редакции о том, каким образом жители могут получить информацию о сейсмостойкости своего дома и что для этого нужно предпринять, в акимате ответа не предоставили. Cейсмоустойчив ли мой дом? Какие здания Алматы проверяли на подземные толчки.
Напомним, что ранее в акимате Алматы сообщали, что в рамках сейсмоаудита должны проверить 16 тысяч объектов, включая 188 домов, по которым от жителей были заявки о трещинах, появившихся после землетрясения 23 января. В Алматы 21 февраля было принято решение о создании специального управления сейсмической безопасности.