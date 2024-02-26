Могут ли алматинцы узнать, насколько их дом сейсмоустойчив

«Мы получили информацию о том, что их институт хоть и является ответственным по этим вопросам, на приемке зданий не присутствует и ответа по нашему вопросу дать не может. Они не работают с жильцами, гражданами, так как у них другая специфика и они не выполняют функции государства, не знают алгоритм ввода в эксплуатацию и так далее, то есть они не ведут учет данных по городу Алматы. Единственный выход в сложившейся ситуации, по словам специалиста, заключить договор о проведении испытания на сейсмостойкость, что является дорогостоящей процедурой».