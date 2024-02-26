Стали известны подробности выстрела в окно частного дома в Новосибирске

В воскресенье утром, 25 февраля, семья, проживающая в частном доме в Дзержинском районе, услышала звук стрельбы. Оказалось, в окно их дома на втором этаже попала пуля.
Поднявшись, супруги увидели на полу осколки стекла и пулю. При этом пара воспитывает маленького ребенка.
Испугавшись, семья не стала выходить на улицу и вызвала полицейских. Специалисты изъяли пулю. Правоохранители рассказали, что многие в их районе жаловались на стрельбу. Возможно, стрельба велась со стороны леса.
Информация о ЧП появилась и в местном чате. Многие в нем подтвердили, что слышали звук выстрела.
Сотрудники полиции начали проверку по данному факту.
Напомним, в НСО отец с сыном попали под автоматный обстрел на рыбалке.