Подробности ЧП на складе «Леруа Мерлен» озвучили в МЧС

Пожарные ликвидируют возгорание склада в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 10.55. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы.
На момент прибытия брандмейстеров изнутри горел отдельно стоящий склад, находящийся на территории строительного гипермаркета.
«Общая площадь — около 200 кв.м. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет. Всего в тушении задействовано 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.