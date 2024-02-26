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С начала года уже десять человек травмировались на Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Десятый случай произошел в минувшие выходные.
Источник: Краевая служба спасения

Так, 24 февраля, 57-летняя женщина гуляла в национальном парке «Красноярские Столбы». В районе кордона «Нарым» она повредила ногу и не могла самостоятельно спуститься в город, чтобы добраться до больницы.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда доставили красноярку до ул. Свердловской и передали медикам.

Как сообщает краевая служба спасению, с начала года это уже десятый случай травматизма посетителей нацпарка. Посетителям Столбов напоминают, что ​ в настоящее время в скальном районе сохраняется гололедица. Существует опасность получения травмы.