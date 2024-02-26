С начала года уже десять человек травмировались на Столбах

Так, 24 февраля, 57-летняя женщина гуляла в национальном парке «Красноярские Столбы». В районе кордона «Нарым» она повредила ногу и не могла самостоятельно спуститься в город, чтобы добраться до больницы.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда доставили красноярку до ул. Свердловской и передали медикам.
Как сообщает краевая служба спасению, с начала года это уже десятый случай травматизма посетителей нацпарка. Посетителям Столбов напоминают, что в настоящее время в скальном районе сохраняется гололедица. Существует опасность получения травмы.