Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении

На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолет готовится на аэродроме, после чего совершает вылет. Также показан полет и как истребитель-бомбардировщик выходит на цель. После удара видны планирующие бомбы над облаками. В конце ролика демонстрируется возвращение самолета на аэродром.