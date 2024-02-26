Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении

«В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ», — говорится в заявлении.
В результате бомбардировки все цели были уничтожены, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны подчеркнули, что фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолет готовится на аэродроме, после чего совершает вылет. Также показан полет и как истребитель-бомбардировщик выходит на цель. После удара видны планирующие бомбы над облаками. В конце ролика демонстрируется возвращение самолета на аэродром.
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.