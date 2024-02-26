МО РФ заявило об уничтожении боевых беспилотников ВСУ на купянском направлении

По словам начальника расчета с позывным Восемнадцатый, комплексы справляются со всеми видами целей. «Приоритетными целями являются высокоскоростные, такие как HIMARS и ATACMS, все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно, и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется. Машина 2023 года, машина новая, показывает себя прекрасно, надежная», — сказал он.