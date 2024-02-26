В Иркутском районе распространяется узелковый дерматит. Выявлено уже восемь очагов

«Сейчас важно не допустить распространения узелкового дерматита в Иркутском районе. Зараженный крупный рогатый скот выявляют и оперативно утилизируют. Со своей стороны окажем максимально возможную помощь. В Иркутске случаев узелкового дерматита на сегодня не зафиксировано», — говорит Руслан Болотов (цитата мэрии Иркутска).