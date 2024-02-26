В Иркутском районе распространяется узелковый дерматит. Выявлено уже восемь очагов

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, три очага зафиксированы в Урике, два — в Горяшина, по одному — в Усть-Куде, Лыловщине, Московщине. Там введен режим ЧС:
«На выездах из населенных пунктов выставлены дезбарьеры, работают посты полиции и ветеринаров для недопущения вывоза животных, молока и мяса с зараженных территорий. Началась утилизация заболевших животных».
Ветеринарной службе на помощь мэр Иркутска направил МУП «Иркутскавтотранс» — предприятие обеспечивает Иркутский район горючими материалами.
«Сейчас важно не допустить распространения узелкового дерматита в Иркутском районе. Зараженный крупный рогатый скот выявляют и оперативно утилизируют. Со своей стороны окажем максимально возможную помощь. В Иркутске случаев узелкового дерматита на сегодня не зафиксировано», — говорит Руслан Болотов (цитата мэрии Иркутска).
Не исключено, что сегодня, когда будут готовы результаты анализов, география заболеваемости будет расширена. Под подозрением специалистов еще шесть населенных пунктов: Тайтурка, Тихонова Падь, Столбова, Грановщина, Куда, Хомутово.
Напомним, первые случаи заболевания сельскохозяйственных животных узелковым дерматитом были зафиксированы 13 февраля в Усольском и Черемховском районах. 18 февраля также сообщили о заболевании скота в Иркутском районе.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии поясняет:
вирус мгновенно распространяется среди животных и вызывает серьезные последствия для организма; всего одно больное животное за 10−14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии.