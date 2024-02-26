В Красноярске при пожаре в цветочном магазине пострадал продавец

Днем 25 февраля в Красноярске произошел пожар в одном из павильонов с искусственными цветами на проспекте Красноярский рабочий. Об этом сообщили в краевом МЧС.
Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В огне пострадал продавец — мужчина самостоятельно пытался потушить горящий магазин, но не смог. Он получил незначительные ожоги и отравление угарным газом.
На месте работали 11 человек и три машины. Причина пожара — короткое замыкание. Как уточнили спасатели, проводка не выдержала нагрузку и заискрилась.