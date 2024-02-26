В Красноярском крае преступную группу осудят на незаконный оборот осетра

Следователи выяснили, что с июля по декабрь 2022 года обвиняемые в составе группы перевозили сибирского осетра с икрой из Туруханского района Красноярского края в Красноярск, где хранили его. Оперативники изъяли у обвиняемых 41 экземпляр осетра и более 40 кг икры.