В Красноярском крае преступную группу осудят на незаконный оборот осетра

Об этом рассказали в Следственном комитете.
В преступлении по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ обвиняются шестеро жителей Красноярского края.
Следователи выяснили, что с июля по декабрь 2022 года обвиняемые в составе группы перевозили сибирского осетра с икрой из Туруханского района Красноярского края в Красноярск, где хранили его. Оперативники изъяли у обвиняемых 41 экземпляр осетра и более 40 кг икры.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру.
Отметим, что с двумя фигурантами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Их дела выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском осудят женщину за махинации с землёй на 17 млн рублей.