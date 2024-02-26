На правобережье Красноярска два друга избили и ограбили прохожего (видео)

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в переулке Тихом двое неизвестных напали на 41-летнего мужчину.
Сотрудники полиции установили: двое нападавших применили физическую силу и отобрали у потерпевшего сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Также они забрали 30 тысяч рублей, после чего скрылись.
В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы, объезжая возможные места нахождения злоумышленников, в одном из дворов заметили подозреваемых и задержали их.
Грабителями оказались два парня — 21 и 22 лет. При задержании у них нашли похищенные деньги и телефон, которые вернули законному владельцу.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.