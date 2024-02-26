В Приморье локализовали пожар на складах «Леруа Мерлен»

Ранее в понедельник МЧС сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме. Общая площадь пожара — около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада на 450 «квадратах».