В Приморье локализовали пожар на складах «Леруа Мерлен»

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Спасатели на 700 «квадратах» локализовали пожар на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока, сообщает МЧС РФ.
Ранее в понедельник МЧС сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме. Общая площадь пожара — около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада на 450 «квадратах».
«В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», — сообщает МЧС.