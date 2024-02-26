За поддельную регистрацию 24 человек задержали трех комсомольчан, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Полиция выяснила, что комсомольчанки 29 и 46 лет, а также 23-летний местный житель делали поддельную регистрацию россиян и иностранцев. Во время проверки информация подтвердилась.
Жители города Юности, пользуясь мобильным приложением и через интернет-портал, поставили на учет 11 граждан РФ и 13 иностранцев в принадлежащих им квартирах, не предоставляя им жилья.
Все фигуранты были задержаны. Возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции осуществляют процедуру снятия с регистрационного учета по месту пребывания граждан Российской Федерации и иностранных граждан.