Жительница Новосибирска пойдет под суд за мошенничество с изготовлением мебели

Выяснилось, что она ранее уже проворачивала подобную аферу и сумела выйти сухой из воды, оформив самобанкротство. ИП Рощина было ликвидировано 18 января 2021 года, а 3 февраля 2022-го зарегистрировано ООО «Комплект Сервис НСК». От лица этой компании девушка и продолжила принимать заказы, пока в итоге не попала под уголовное преследование. Сейчас в деле мебельной аферистки насчитывается 12 эпизодов мошенничества, но это далеко не полный список ее прегрешений, часть из них выделена в отдельное производство и еще расследуется.