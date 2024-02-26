Членов крупной наркогруппировки задержали в Алматы

«В ходе обысков обнаружено и изъято 40 килограммов марихуаны и 15 килограммов гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.