В Крыму группа туристов застряла в горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма группе туристов понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Инцидент произошел накануне вечером. В 20.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе, на грунтовой дороге вблизи ТОК «Орлиный залет» села Соколиное, группа людей самостоятельно не может спуститься с труднодоступного участка местности, нужна помощь спасателей.
На поиски выдвинулись пятеро сотрудников МЧС и «Крым-спас». Туристов обнаружили и сопроводили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
В ведомстве напоминают, что даже небольшие группы туристов необходимо регистрировать. В подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.