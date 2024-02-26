В Крыму группа туристов застряла в горах

Инцидент произошел накануне вечером. В 20.15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе, на грунтовой дороге вблизи ТОК «Орлиный залет» села Соколиное, группа людей самостоятельно не может спуститься с труднодоступного участка местности, нужна помощь спасателей.