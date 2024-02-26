Аварийный праздник: 48 ДТП произошло в Приморье за 23 февраля

В Приморье за три дня февральских выходных, с 23 по 25 число, произошло 109 ДТП, в которых 3 человека погибли, а 16 получили травмы. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по краю, наибольшее число аварий произошло в праздничную пятницу (48 происшествий), на втором месте оказалась суббота (35), а на третьем — воскресенье. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
23 февраля на 129 километре трассы «Осиновка — Рудная Пристань» 63-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado, из-за чего автомобиль оказался в кювете. Мужчина отделался ушибом грудной клетки, а 61-летняя женщина-пассажир в течение суток скончалась в больнице.
А 25 числа на 501 километре дороги А-370 «Уссури» в Спасском районе большегруз Sitrak C7H съехал с трассы, из-за чего погиб 64-летний мужчина.