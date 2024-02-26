Аварийный праздник: 48 ДТП произошло в Приморье за 23 февраля

В Приморье за три дня февральских выходных, с 23 по 25 число, произошло 109 ДТП, в которых 3 человека погибли, а 16 получили травмы. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по краю, наибольшее число аварий произошло в праздничную пятницу (48 происшествий), на втором месте оказалась суббота (35), а на третьем — воскресенье. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».