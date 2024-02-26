Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром

В районе Соледара на Артемовском направлении вблизи линии боевого соприкосновения российские военнослужащие работают по противнику, расположенному на разных рубежах обороны: на расстоянии до двух километров работают пехотные подразделения бригады из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на расстоянии до 10 километров работает артиллерия и танки, а на дальних рубежах — до 30 километров — военнослужащих ВСУ поражают РСЗО типа «Град» и «Ураган». За процессом наблюдал корреспондент РИА Новости.
«С учетом того, что противник ведет глубокую эшелонированную оборону, мы, соответственно, боремся с первым эшелоном, в данном случае с утра мы наблюдали брожение противника. По позициям применили АГС (автоматический гранатомет станковый — ред.), добавили крупнокалиберным пулеметом, когда противник сделал попытку спрятаться в укрытие, мы применили ПТРК “Метис”, — сказал командир роты с позывным “Аргуна”.
Он отметил, что данные мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. «Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади — это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах… Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно», — отметил он.
Командир артиллерийской батареи с позывном «Ураган» отметил, что работа его подразделения ведет огонь по противнику, в том числе из орудия «Нона-К».
«В первую очередь мы поддерживаем наш батальон, пехоту — “царицу полей” — и, соответственно, выполняем все поставленные задачи, которые нужны будут для поддержания пехоты», — добавил «Ураган».
Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным «Скорпион» объяснил, что танкисты работают по противнику на различных расстояниях.
«Мы танкисты, мы работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, уничтожаем врагов. Каждый выполняет свою задачу, пехота, соответственно, она уничтожает врага до двух километров, мы подъезжаем на прямую наводку на два километра (от противник — ред.) отработать, можем с навеса от семи до девяти километров», — добавил «Скорпион».
Офицер с позывным «Терек» рассказал, что в зону ответственности его подразделения входит уничтожение противника на дальних эшелонах обороны ВСУ, в районах ожидания и сосредоточения личного состава.
«Как правило, перекрываем второй, третий эшелон противника, где обычно происходит ротация личного состава, подвоз боеприпасов, район ожидания, район сосредоточения, то есть все практически тыловой районы в основном … которые в принципе не досягают пехотные средства артиллерии… То есть все, что не достает батальон своими средствами, мы перекрываем», — сказал «Терек».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что силы РФ создала сплошную линию обороны по всему фронту протяженностью 2 тысячи километров, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, данная стратегия принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.