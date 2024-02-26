Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром

Он отметил, что данные мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. «Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади — это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах… Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно», — отметил он.