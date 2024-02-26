В Приморье на складах «Леруа Мерлен» ликвидировали открытое горение

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 700 «квадратов» на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
«В 13.27 (6.27 мск) ликвидировано открытое горение на площади около 700 квадратных метров», — говорится в сообщении приморского главка МЧС.
Ранее в понедельник МЧС сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме. Общая площадь пожара — около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада на 450 «квадратах», еще позже ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров.