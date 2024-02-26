В Советском районе Самары произошло короткое замыкание

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, пожар на территории не зафиксировали. Оператор принял вызов в 19:12. На улице 22 Партсъезда в Советском районе произошло короткое замыкание. Вспышка случилась в трансформаторной будке без последующего горения. Для решения ситуации привлекли 7 специалистов и 2 единицы техники.