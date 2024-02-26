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Почему прежнего главу омского Черлака внесли в «реестр коррупционеров»

В обновленном 22 февраля 2024 года реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, известном в народе как «реестр коррупционеров», появились сведения о бывшем главе Администрации Черлакского городского поселения одноименного муниципального района Омской области Викторе Павликове.

Согласно внесенной информации, основаниями для отставки бывшего главы Черлака послужили сразу несколько пунктов «О противодействии коррупции», включая «непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является», а также нормы статьи 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Уточняется, что внесению данных о бывшем главе городского поселения предшествовало судебное решение, вынесенное в декабре 2023 года. Напомним, некоторые детали разбирательства в январе 2024 года раскрыли в пресс-службе прокуратуры Омской области. В частности, в надзорных органах обращали внимание, что первоначально должностное лицо покинуло свой пост по другим основаниям, что и оспаривалось в суде. Обоснованность включения экс-главы в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, удалось доказать лишь в кассационной инстанции.

«Установлено, что в 2021—2022 годах данный чиновник заключил ряд муниципальных контрактов по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО со своим родным дядей-предпринимателем, а после — подписал акты приемки о выполненных работах. При этом глава поселения не выполнил установленную законом обязанность об информировании о возникшем у него конфликте интересов, не принял мер по его предотвращению или урегулированию, в связи с чем прокуратура направила в Совет поселения представление о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия», — приводилось в официальной публикации пресс-службы прокуратуры Омской области.

Отметим, официально глава Черлакского городского поселения сменился в марте 2023 года. На протяжении последних 11 месяцев в этом статусе пребывает Сергей Коптев.

Прокуратура