Почему прежнего главу омского Черлака внесли в «реестр коррупционеров»

Согласно внесенной информации, основаниями для отставки бывшего главы Черлака послужили сразу несколько пунктов «О противодействии коррупции», включая «непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является», а также нормы статьи 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Уточняется, что внесению данных о бывшем главе городского поселения предшествовало судебное решение, вынесенное в декабре 2023 года. Напомним, некоторые детали разбирательства в январе 2024 года раскрыли в пресс-службе прокуратуры Омской области. В частности, в надзорных органах обращали внимание, что первоначально должностное лицо покинуло свой пост по другим основаниям, что и оспаривалось в суде. Обоснованность включения экс-главы в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, удалось доказать лишь в кассационной инстанции.
«Установлено, что в 2021—2022 годах данный чиновник заключил ряд муниципальных контрактов по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО со своим родным дядей-предпринимателем, а после — подписал акты приемки о выполненных работах. При этом глава поселения не выполнил установленную законом обязанность об информировании о возникшем у него конфликте интересов, не принял мер по его предотвращению или урегулированию, в связи с чем прокуратура направила в Совет поселения представление о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия», — приводилось в официальной публикации пресс-службы прокуратуры Омской области.
Отметим, официально глава Черлакского городского поселения сменился в марте 2023 года. На протяжении последних 11 месяцев в этом статусе пребывает Сергей Коптев.