Почему прежнего главу омского Черлака внесли в «реестр коррупционеров»

«Установлено, что в 2021—2022 годах данный чиновник заключил ряд муниципальных контрактов по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО со своим родным дядей-предпринимателем, а после — подписал акты приемки о выполненных работах. При этом глава поселения не выполнил установленную законом обязанность об информировании о возникшем у него конфликте интересов, не принял мер по его предотвращению или урегулированию, в связи с чем прокуратура направила в Совет поселения представление о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия», — приводилось в официальной публикации пресс-службы прокуратуры Омской области.