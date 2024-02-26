Жителя Хабкрая доставили в больницу из-за отравления дымом при пожаре

Жителя поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района доставили в больницу из-за отравления дымом при пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар произошел в пятиэтажном доме, прибывшие на место пожарные выяснили, что горит квартира на третьем этаже. Подъезд был сильно задымлен.
Пожар на площади 5 кв метров был оперативно потушен, к тушению привлекалось две единицы техники и пять человек от 49 пожарной части.
52-летний хозяин квартиры отравился дымом и был доставлен в больницу. Как рассказал мужчина дознавателю МЧС России, квартира его обесточена за долги, а сам он в тот вечер курил в постели.