Омские студенты спасли пассажирку на борту самолета из Москвы

Студенты померили женщине давление и применили прием, обеспечивающий возврат крови к головному мозгу; приподняли нижние конечности, контролировали общее состояние. В течение 20 минут женщина пришла в себя, начала реагировать на голосовые раздражители, а еще через 15 минут ее состояние стабилизировалось, также добавили в вузе. Завершить полет удалось без происшествий.