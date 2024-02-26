Омские студенты спасли пассажирку на борту самолета из Москвы

Студенты 6 и 3 курсов лечебного факультета ОмГМУ Елена Крестникова и Никита Фролов, возвращавшиеся в Омск после завершения Дня здоровья на выставке ВДНХ, оказали пассажирке первую помощь.
«Команда летела домой в Омск после завершения Дня здоровья на выставке ВДНХ, — рассказывает Елена. — Примерно в 2:10 по московскому времени сидящие рядом пассажиры заметили, что женщина потеряла сознание. Бортпроводники обратились за помощью к нам», — цитирует Елену пресс-служба ОмГМУ.
Отмечается, что у пассажирки наблюдалось критически низкое давление, она теряла сознание, тяжело приходила в себя.
Студенты померили женщине давление и применили прием, обеспечивающий возврат крови к головному мозгу; приподняли нижние конечности, контролировали общее состояние. В течение 20 минут женщина пришла в себя, начала реагировать на голосовые раздражители, а еще через 15 минут ее состояние стабилизировалось, также добавили в вузе. Завершить полет удалось без происшествий.